Представители венгерской общины в Украине сообщили, что 14 февраля не будут принимать участия в консультациях относительно языка образования.

Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич на заседании правительства, сообщает "Европейская правда".

Министр напомнила о запланированной встрече с представителями меньшинства, посвященной поиску путей выхода из кризиса, связанного с языковой нормой закона об образовании.

"Мы ведем консультации с венгерской общиной. Уже были встречи в Берегове, Ужгороде и Киеве", - напомнила она. Читайте также Столтенберг призвал Киев и Будапешт решить "языковой вопрос" для разблокировки комиссии Украина-НАТО Следующий раунд должен был состояться 14 февраля, его называли ключевым. "Сегодня должны продолжаться эти консультации, но лидеры венгерской общины сообщили, что они не будут участвовать в этих консультациях из-за представления депутатов Оппозиционного блока в Конституционный суд", - заявила она.

Источники в МОН подтвердили, что накануне запланированных консультаций три из трех организаций меньшинств, занимающихся языковым вопросом, одновременно сообщили, что не будут участвовать во встрече. "Мы видим затягивание процесса", - добавила министр.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требует от Украины воздержаться от реализации образовательного закона до согласования с закарпатскими венграми всех деталей относительно обучения на языках национальных меньшинств.

Ранее "Страна" сообщала, что Венгрия выдвинула Украине условия по "языковой" части закона об образовании.

Также образовательный конфликт с Венгрией. Украине стоит изучить выводы Венецианской комиссии, - генсек НАТО.