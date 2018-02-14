Директор коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Михаил Заславский рассказал, где официально разрешено выгуливать собак. Об этом сообщает "Украинская правда. Жизнь".

При этом Заславский уточнил, что собак разрешается выгуливать на придомовых территориях с тыльной или технической стороны дома, если в 40 метрах от дома нет парка или сквера.

Заславский объясняет, что в соответствии с решением Киевского горсовета "определение и обустройства должным образом мест и зон для выгула животных возлагается на районные государственные администрации в Киеве.

При этом обслуживание и обеспечение соответствующего технического и санитарного состояния этих мест возлагается еще на других - районные управления жилищно-коммунального хозяйства или на других юридических лиц, за которыми закреплены эти территории.

Зоны для выгула животных должны быть отведены в каждом парке и сквере на территории города.

"Площадь зоны для выгула животных не должна быть меньше 30% маршрутов, расположенных на территориях парков и скверов. Места для выгула животных определяются на расстоянии не менее 40 метров от жилых домов, детских и спортивных площадок и объектов социальной сферы", - уточняет специалист.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве договорились, как контролировать домашних животных и регулировать численность бездомных животных.

Ранее в Киеве запретили выгуливать собак возле детсадов и поликлиник.