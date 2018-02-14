Мэр Одессы Геннадий Труханов в ответ на сообщение НАБУ о своем задержании заявил, что "просто прервал" командировку в Чехии, прилетел в Украину и "ни от кого не прятался".

Об этом Геннадий Труханов сообщил на своей странице в Facebook.

"Хочу прокомментировать информацию относительно моего "задержания в аэропорту" и расставить все точки над "і".Сегодня я прервал свою командировку в Чехию, целью которой было налаживание сотрудничества в сфере муниципального транспорта. Это решение было принято в связи с проведением следственных мероприятий и распространением информации, что я якобы скрываюсь от следствия", - написал он.

Он заявил, что "не намерен ни от чего прятаться". "Более того, прервав командировку, я попросил своего адвоката официально связаться с НАБУ и сообщить о времени моего приезда, дабы избежать дальнейших спекуляций.

"Как Одесский городской голова, дважды получивший вотум доверия от одесситов, я официально заявляю, что все решения, принятые городским советом и исполнительным комитетом, соответствовали и соответствуют букве закона" - подчеркнул Труханов.

Фото: facebook.com/gennadiytruhanov

Ранее "Страна" сообщала, что в "Борисполе" задержали заместителя Труханова Вугельмана.

Также Труханов вернулся в Украину. Ему вручили пидозру.