Предложенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект о создании антикоррупционного суда не отвечает требованиям и условиям программы Международного валютного фонда.

Об этом в интервью "Громадському" напомнил глава миссии фонда в Украине Йоста Люнгман.

Люнгман подчеркнул, что создание антикоррупционного суда является ключевым требованием МВФ для получения Украиной очередного транша.

Президентский законопроект вызвал широкую дискуссию между международными партнерами и донорами Украины, которые считают, что документ также не учитывает рекомендации Венецианской комиссии.

"Что действительно определяющим - это необходимость создать независимый антикоррупционный суд, набрать независимых судей с безупречной репутацией, запустить работу этого суда без задержек. По законопроекту существует широкий консенсус (среди международных партнеров и доноров) - документ в нынешнем его виде не обеспечивает вышеупомянутых результатов, он не соответствует требованиям программы МВФ, а также рекомендациям Венецианской комиссии", - подчеркнул Люнгман.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВФ предостерегли Кабмин от поднятия зарплат украинцам, а также о том, что в МВФ объяснили, зачем требуют повысить украинцам цены на газ.