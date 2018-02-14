Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра подал в отставку из-за лжи о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2006 году. О своем решении министр объявил во вторник в ходе дебатов в национальном парламенте.

Свой поступок он назвал "самой большой ошибкой в политической карьере" и подчеркнул, что Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, "которому можно полностью доверять".

В понедельник газета Volkskrant опубликовала интервью с главой МИД Нидерландов. В нем министр признался, что не участвовал во встрече руководства компании Shell с президентом России в 2006 году, в ходе которой, по версии Зейлстры, Путин якобы заявил о своем стремлении создать "Великую Россию" в составе Белоруссии, Украины, стран Прибалтики и Казахстана.

В тот же день министр извинился за свой поступок, назвав его крайне глупым. Однако оппозиционные партии потребовали провести дебаты в парламенте, поставив под сомнение доверие к Зейлстре. Партии, входящие в правящую коалицию, изначально встали на защиту министра, однако, как отмечают эксперты, другого выхода, кроме как подать в отставку, у министра не оставалось.

Во вторник вечером Зейлстра должен был вылететь в Москву, чтобы в среду провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Нидерланды официально проинформировали Москву об отмене визита главы МИД королевства.

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