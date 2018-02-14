Европол заявил, что через криптовалюты отмываются миллиарды долларов
От четырех с половиной до пяти миллиардов долларов из ста, полученных незаконным путем, отмывается с помощью криптовалют, рассказал в интервью BBC директор Европола Роб Уэйнрайт, пишет ВВС.
"Ими не управляют центральные власти, поэтому полиция не может отслеживать эти транзакции. Даже если они определят, что транзакции носят криминальный характер, они не могут заморозить активы, в отличие от традиционной банковской системы", - пояснил директор Европола Роб Уэйнрайт.
Пока это лишь 4,5 – 5% от всей суммы незаконного оборота средств, но тенденция использования криптовалют в "отмывании" незаконно полученных денег будет только расти, уверены в Европоле.
Также Уэйнрайт признался, что несмотря на все принимаемые меры, возможности службы в этом направлении по-прежнему значительно ограничены, так как в большинстве случаев полиции очень тяжело определить, кто выводит эти деньги. Как правило, именно этот момент более, чем устраивает злоумышленников.
Отмечается, что тяжелее всего дела обстоят с такими криптовалютами, как Monero или Zcash. Алгоритмы этих криптовалют позволяют значительно затруднить задачу правоохранителей по установлению отправителя или получателя транзакции.
Уэйнрайт считает, что те, кто предоставляет услуги по обмену криптовалют на наличные, должны проявить ответственность и сотрудничать с полицией.
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