От четырех с половиной до пяти миллиардов долларов из ста, полученных незаконным путем, отмывается с помощью криптовалют, рассказал в интервью BBC директор Европола Роб Уэйнрайт, пишет ВВС.

"Ими не управ­ля­ют цен­траль­ные вла­сти, по­это­му по­ли­ция не может от­сле­жи­вать эти тран­зак­ции. Даже если они опре­де­лят, что тран­зак­ции носят кри­ми­наль­ный ха­рак­тер, они не могут за­мо­ро­зить ак­ти­вы, в от­ли­чие от тра­ди­ци­он­ной бан­ков­ской си­сте­мы", - по­яс­нил ди­рек­тор Ев­ро­по­ла Роб Уэй­нрайт.

Пока это лишь 4,5 – 5% от всей суммы незаконного оборота средств, но тенденция использования криптовалют в "отмывании" незаконно полученных денег будет только расти, уверены в Европоле.

Также Уэйнрайт при­знал­ся, что несмот­ря на все при­ни­ма­е­мые меры, воз­мож­но­сти служ­бы в этом на­прав­ле­нии по-преж­не­му зна­чи­тель­но огра­ни­че­ны, так как в боль­шин­стве слу­ча­ев по­ли­ции очень тя­же­ло опре­де­лить, кто вы­во­дит эти день­ги. Как правило, именно этот момент более, чем устраивает злоумышленников.

Отмечается, что тя­же­лее всего дела об­сто­ят с та­ки­ми крип­то­ва­лю­та­ми, как Monero или Zcash. Ал­го­рит­мы этих крип­то­ва­лют поз­во­ля­ют зна­чи­тель­но за­труд­нить за­да­чу пра­во­охра­ни­те­лей по уста­нов­ле­нию от­пра­ви­те­ля или по­лу­ча­те­ля тран­зак­ции.

Уэй­нрайт счи­та­ет, что те, кто предо­став­ля­ет услу­ги по об­ме­ну крип­то­ва­лют на на­лич­ные, долж­ны про­явить от­вет­ствен­ность и со­труд­ни­чать с по­ли­ци­ей.

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