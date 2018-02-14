Во вторник, 12 февраля состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным, об этом сообщает ZN.UA.

Как сообщил источник, беседа была некороткой и состоялась по инициативе украинской стороны. Поводом для нее стала третья годовщину заключения вторых Минских договоренностей.

В пресс-службе Администрации президента Украины подтвердили факт разговора.

"Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по Нормандскому формату и американскими союзниками", говорится в сообщении.

С октября 2014 года Администрация президента Украины не сообщала о двусторонних переговорах Порошенко с Путиным, но они периодически проводились. В частности, в марте 2017 года на Банковой подтвердили два телефонных разговора между президентами Украины и РФ с начала года.

В январе 2018 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между президентами Украины и РФ "имеют место". В Администрации президента Украины, в свою очередь, напомнили, что Порошенко больше трех лет не встречался с Путиным в двустороннем формате.

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