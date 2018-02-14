Перед падением АН-148 в Подмосковье сразу 7 экипажей жаловались на датчики скорости
После того как в Межгосударственном авиационном комитета сообщили предварительную причину катастрофа Ан-148 - проблемы с датчиками скорости, появилась информация, что жалобу на датчики уже поступали.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным журналистов, на массовые проблемы с датчиками пилоты нескольких самолетов жаловались еще за неделю до крушения Ан-148. Но предупреждение от Росавиации почему-то было разослано только 12 февраля.
В сообщении говорится, что только за двое суток 4 и 5 февраля в аэропорту Шереметьево было зарегистрировано сразу 7 подобных ситуаций. Экипажи семи "Суперджетов" докладывали о том, что скорость на датчиках сильно различается. После этого они принимали решение вернуться на аэродром.
Выводы были сделаны только через день после крушения Ан-148. Специалисты Росавиации предупредили авиаторов, что датчики могут замерзать из-за обильного московского снегопада, когда тающая вода стекает прямо на них, скапливается там и замерзает.
Фото: t.me/breakingmash
Как сообщала "Страна", на Олимпиаде в Пхенчане МОК открыл зону траура по погибшим после авиакатастрофы в Подмосковье.
Свидетели катастрофа говорят, что Ан-148 "резко" нырнул вниз, затем набрал высоту и сорвался в штопор.