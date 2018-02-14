После того как в Межгосударственном авиационном комитета сообщили предварительную причину катастрофа Ан-148 - проблемы с датчиками скорости, появилась информация, что жалобу на датчики уже поступали.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным журналистов, на массовые проблемы с датчиками пилоты нескольких самолетов жаловались еще за неделю до крушения Ан-148. Но предупреждение от Росавиации почему-то было разослано только 12 февраля.

В сообщении говорится, что только за двое суток 4 и 5 февраля в аэропорту Шереметьево было зарегистрировано сразу 7 подобных ситуаций. Экипажи семи "Суперджетов" докладывали о том, что скорость на датчиках сильно различается. После этого они принимали решение вернуться на аэродром.

Выводы были сделаны только через день после крушения Ан-148. Специалисты Росавиации предупредили авиаторов, что датчики могут замерзать из-за обильного московского снегопада, когда тающая вода стекает прямо на них, скапливается там и замерзает.

Фото: t.me/breakingmash

Как сообщала "Страна", на Олимпиаде в Пхенчане МОК открыл зону траура по погибшим после авиакатастрофы в Подмосковье.

Свидетели катастрофа говорят, что Ан-148 "резко" нырнул вниз, затем набрал высоту и сорвался в штопор.



