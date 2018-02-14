Речевой самописец Ан-148, разбившегося в Подмосковье, предварительные причины катастрофы которого назвали обледение датчика, серьезно поврежден.

Об этом сообщает телеграмм-канал Mash со ссылкой на свои источники.

Устройство настолько пострадало при крушении самолета, что речи о его быстром восстановлении не идет. В нем даже не хватает деталей, которые необходимы для извлечения информации.

Для того, чтобы попытаться снять показания, а именно аудиозапись всего того, что происходило в кабине пилотов перед авиакатастрофой, вероятно понадобиться помощь, либо сотрудников Воронежского завода, где обслуживался "АН", либо Украины, которая считается владельцем всей технологии и необходимых сертификатов.

Как сообщала "Страна", в ГП "Антонов" объяснили, почему до сих пор обслуживают российские "Русланы".

Мы писали, что к расследованию крушения Ан-148 под Москвой готова подключиться Украина.

После крушение Ан-148 украинцы несут цветы к посольству России в Киеве.