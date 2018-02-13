Полиция Израиля считает, что собрала достаточно доказательств для предъявления премьер-министру Биньямину Нетаньяху обвинений по двум расследуемым в его отношении делам о злоупотреблениях. Об этом говорится в распространенном во вторник официальном заявлении полицейской пресс-службы.

"По завершении расследования позиция израильской полиции заключается в том, что была установлена достаточная доказательная база для подозрений в отношении премьер-министра в совершении преступлений, связанных со взяточничеством, мошенничеством и нарушением доверия", - говорится в документе.

В полиции указали, что это касается двух так называемых дел 1000 и 2000. Первое из них относится к неправильному оформлению получения подарков от двух бизнесменов, второе - предполагаемым попыткам воздействия на редакционную политику газеты Yedioth Ahronoth.

Решение о том, предъявлять ли обвинения главе правительства, должна принять прокуратура еврейского государства на основании материалов проведенного полицией расследования.

Нетаньяху возглавляет правительство Израиля с 2009 года. До этого он был премьер-министром еврейского государства с 1996 по 1999 год. К 2019 году, когда завершится его нынешняя каденция, он побьет рекорд основателя Государства Израиля Давида Бен-Гуриона по продолжительности нахождения у власти.

Как сообщала "Страна", полиция Израиля допросит премьера Нетаньяху второй раз за неделю.

Ранее мы писали, что в Израиле допросили Биньямина Нетаньяху из-за дорогих подарков.

Также сообщалось, что полиция Израиля начала допрос премьер-министра Нетаньяху по подозрению в коррупции.