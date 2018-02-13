Во вторник, 13 февраля 2018 в Белграде состоялся первый матч футбольных еврокубков после зимнего перерыва.

В 1/16 финала Лиги Европы местная Црвена Звезда сыграла вничью с российским ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 0:0, передает УНИАН.

Матч прошел в упорной борьбе. Сербская команда в каждом из таймов имела хорошие моменты открыть счет, но голкипер россиян Игорь Акинфеев выручал свою команду.

В итоге зрители так и не увидели забитых мячей. Ответный матч между ЦСКА и Црвеной Звездой пройдет 21 февраля в Москве.

Остальные поединки 1/16 финала турнира (первые матчи) состоятся в четверг, 15 февраля. В частности, вице-чемпион Украины киевское "Динамо" сыграет с греческим АЕКом из Афин.

"Страна" будет вести онлайн-репортаж матча.

Как сообщала "Страна", Шахтер уже продал 30 000 билетов на матч с Ромой в Харькове. Стадион "Металлист", где 21 февраля пройдет встреча, вмещает 40 003 болельщика.

Отметим, что "горняки" закончили сборы в Эмиратах победой над АИК и удалением Марлоса.