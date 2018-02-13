В городе Днепр у речного порта найден труп мужчины. В руке у умершего был зажат пистолет. Тело увидели парень с девушкой во время прогулки по набережной.

Об этом сообщает Информатор.

На место сразу прибыли несколько экипажей полиции. Погибшего доставали сотрудники судебно-медицинской экспертизы и ГСЧС.

Мужчине было около 55 лет. Следы насильственной смерти на теле погибшего не обнаружены.

Обстоятельства происшествия будут выяснять следственно-оперативная группа и судебно-медицинская экспертиза.

Видео: youtube.com/informator.ua

Как сообщала "Страна", в Нацполиции назвали самые криминогенные города Украины. "Днипро, Харьков, Запорожье и Одесса - это четыре самых проблемных региона по количеству правонарушений", - сказал глава Национальной полиции.

Напомним, что в Днепре двух подполковников судят за вымогательство полумиллионной взятки.