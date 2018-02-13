Возможность проведения масштабной силовой операции в АТО вовсе не исключена в законе о реинтеграции Донбасса. Этот документ даже создает для этого предпосылки, не исключая мирного решения конфликта.

Об этом в интервью "Громадському" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

"Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору", - заявил Турчинов.

"Вместе с тем закон не перечеркивает мирный путь, наоборот, сегодня никто не отменил Минские соглашения. Да, Россия их саботирует, она пытается их нивелировать, но дипломатический путь, в соответствии с позицией президента, остается одним из приоритетных", - подчеркнул он.

Турчинов объяснил, почему этот документ очень важен для Украины. Во-первых, на уровне закона Россия признается страной-агрессором.

"Это сразу перечеркивает планы Путина относительно маскировки агрессивной военной операции под миротворческую. То, что он хотел сделать и то, что уже даже обсуждалось в ООН. То есть, этот закон вообще не дает возможности России называть себя миротворцем, потому что нельзя быть миротворцем и агрессором одновременно", - отметил секретарь СНБО.

Второе - закон четко определяет технологию защиты граждан Украины, которые остались на неподконтрольной территории, и также тех, кто вынужден был покинуть свои дома и сейчас находится в Украине, но потерял имущество, недвижимость и тому подобное.

"В законе четко указано, что любые акты, составленные на оккупированной территории, не имеют никакого юридического смысла. Мы реально защищаем наших граждан от произвола и террора, в котором они вынуждены сегодня находиться", - добавил он.

По его словам, очень важна и безопасническая составляющая этого закона.

Видео: youtube.com/Громадське Телебачення

"Страна" писала о появлении первых очертаний плана установления мира на Донбассе. Миротворцы без НАТО, но с белорусами.

Напомним, что к 11 февраля в зоне АТО установилось относительное затишье.