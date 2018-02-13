Экс-заместитель руководителя департамента по особо важным делам в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус, который ранее стал известен рядом разоблачительных заявлений о ГПУ, взят под стражу без возможности внесения залога.

Об этом говорится в постановлении Соломенского суда Киева, сообщили Громадському ТВ в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Дмитрия Суса подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, а также декларировании недостоверных данных. 25 июля его задержали в аэропорту "Борисполь" и с 27 июля отпустили под домашний арест на два месяца.

По версии следствия, Сус якобы присваивал изъятые при обысках средства, а также продавал изъятые материальные ценности - например, перепродал игровые автоматы и видеорегистратор.

Дмитрий Сус не работает в органах прокуратуры с апреля 2017 года, когда его уволили за систематическое нарушение законов "О предотвращении коррупции", "О прокуратуре", правил прокурорской этики и действия, порочащие звание прокурора.

Также Сус оказался фигурантом конфликта между Генеральной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро.

В августе 2016-го прокурор Сус заявил о похищении бабушкиного Audi Q7.

С июля прошлого года Дмитрий Сус находился под домашним арестом, но в январе суд изменил ему меру пресечения.

Ранее скандальному прокурору Сусу разрешили внести залог в 1,76 млн вместо домашнего ареста, но бывший следователь Генеральной прокуратуры Украины Дмитрий Сус не смог внести за себя залог.