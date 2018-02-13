С ноября 2017 года специалисты ГП "Антонов" на договорной основе выполняют работы по оценке технического состояния самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр".

Об этом сообщил президент предприятия Александр Кривоконь, передает 112-Украина.

Работы проводятся на основании межведомственных соглашений с уполномоченными министерствами и ведомствами, а также письма-разъяснения Госэкспортконтроля.

"ГП "Антонов" является разработчиком авиационной техники и, соответственно, держателем сертификатов типа самолетов АН, в частности транспортного самолета АН-124-100 "Руслан", и на этом основании имеет исключительное право увеличивать ресурсы авиационной техники.

Как организация-разработчик "Антонов" обязан оценивать целостность конструкций своих летальных аппаратов на протяжении всего срока их эксплуатации, а по ее результатам разрабатывать и выдавать информацию, которая дополняет действующие программы технического обслуживания, что позволяет выявить повреждения конструкции, до того как оно станет проблемным для всего парка", - рассказал он.

Президент ГП "Антонов" сообщил, что в случае отказа оценить техническое состояние эксплуатируемых в РФ "Русланов" к украинскому предприятию могли бы быть применены санкции.

В частности, оно могло быть лишено статуса разработчика авиационной техники и потерять позиции на международном авиационном рынке.

"Следует отметить, что эксплуатация самолетов, которые не имеют летной пригодности, опасна.

"Русланы" выполняют полеты, в том числе международные, по заказу организаций, которым необходимо подавать пакет документов, подтверждающих летную пригодность и техническую готовность самолета к выполнению полетов. Без документов организации-разработчика, подтверждающих летную пригодность, разрешение на перелет им не дадут", - разъяснил он.

Как известно, Россия выступала с инициативой о передаче прав разработчика КБ "Ильюшина", но в ГП "Антонов" выступают против этого.

"Попытки российских властей переложить обязанности "Антонов" как разработчика на другие предприятия приведут к применению соответствующих международных санкций. В частности, к запрету международных полетов самолетов марки Ан", - заверил Кривоконь.

Как сообщала "Страна", к расследованию крушения Ан-148 под Москвой готова подключиться Украина. Специалисты украинского государственного предприятия "Антонов" готовы присоединиться к расследованию обстоятельств катастрофы.

Напомним, что украинский самолет “Руслан" доставил во Флориду груз для ракеты Falcon 9.