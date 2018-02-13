Девушка с самой большой в Украине грудью решила попробовать себя в юморе
Надежда Щербань из Винницы, которая получила титул "Самый большой натуральный бюст Украины" стала участницей четвертого сезона юмористического шоу "Лига смеха". Об этом сказано на сайте "Квартала 95". Девушка с 11 размером груди присоединилась к команде "Винницкие".
Фото: kvartal95.com
Обхват груди Надежды составляет 121 см, что является абсолютным рекордом в Украине. Девушка работает в Виннице мастером маникюра и признается, что ее сердце на данный момент свободно.
"Я обязана уникальному размеру своей груди матушке-природе и генетике. Ведь в моей семье все пышногрудые: и бабушка, и мама, и сестра", - говорит Надя.
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