Надежда Щербань из Винницы, которая получила титул "Самый большой натуральный бюст Украины" стала участницей четвертого сезона юмористического шоу "Лига смеха". Об этом сказано на сайте "Квартала 95". Девушка с 11 размером груди присоединилась к команде "Винницкие".

Фото: kvartal95.com

Обхват груди Надежды составляет 121 см, что является абсолютным рекордом в Украине. Девушка работает в Виннице мастером маникюра и признается, что ее сердце на данный момент свободно.

"Я обязана уникальному размеру своей груди матушке-природе и генетике. Ведь в моей семье все пышногрудые: и бабушка, и мама, и сестра", - говорит Надя.

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