Оппозиционные сирийские силы уже не способны свергнуть президента Сирии Башара Асада. При этом они все еще могут затянуть военный конфликт примерно на год.

Об этом заявил во вторник, 13 февраля 2018 директор национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая на слушаниях в сенатском спецкомитете по разведке Конгресса, сообщает ТАСС.

"Сирийская оппозиция, вероятно, уже больше не способна свергнуть президента Башара Асада или переломить ситуацию, вызванную военными поражениями ее сил. У повстанцев, возможно, еще есть ресурсы, чтобы не дать затухнуть конфликту по меньшей мере в течение года", - отметил он.

Коутс считает, что Россия не сможет уговорить президента Сирии Башара Асада уйти в отставку.

"Москва, вероятно, не сможет заставить президента Асада согласиться на политическое урегулирование, которое, по его мнению, способно значительно ослабить его позиции, если, конечно, у Москвы нет желания отстранить его от власти силой, - отметил Коутс.

"Хотя Асад и может вести мирные переговоры, он вряд ли согласится покинуть свой пост или пойти на какие-либо осязаемые уступки оппозиции", - добавил Дэниел Коутс.

По мнению Коутса, Россия и Иран планируют оставаться в Сирии в течение длительного времени, закрепляя за собой права на создание там военных баз, а также на заключение контрактов по восстановлению страны и на разработку нефтяных и газовых месторождений.

"Иран, кроме того, стремится создать сухопутный коридор через Сирию в Ливан. (Поддерживаемые США - Прим.Ред.) курдские "Силы народной самообороны", представляющие собой сирийские вооруженные отряды Рабочей партии Курдистана, возможно, будут добиваться автономии в какой-то форме, но натолкнутся на сопротивление со стороны России, Ирана и Турции", - заявил он.

Согласно оценкам американской разведки, изложенным Коутсом, террористы ИГИЛ, "несмотря на территориальные потери в Сирии, сохраняют там еще достаточные ресурсы и тайную сеть своих сторонников, что позволит им осуществлять подрывные операции в этой стране еще в течение всего 2018 года".

По состоянию на октябрь 2017 года свыше 5 млн сирийских беженцев находились в соседних государствах, и еще в Сирии насчитывалось 6,3 млн внутренне перемещенных лиц. Усилия по восстановлению страны могут обойтись по меньшей мере в $100 млрд и продлятся не менее 10 лет.

"Для поддержания разрушенной экономики Асада потребуются и дальше значительные субсидии со стороны Ирана и России", - сообщил Коутс.

Как сообщала "Страна", ПВО Сирии сбили израильский истребитель F-16. Сирийские военные заявили, что попали в "больше, чем один самолет", но Израиль эту информацию не подтверждает.

Напомним, что в ноябре 2017 сирийская армия полностью освободила от террористов ИГИЛ столицу провинции Дейр-эз-Зор. Затем от террористов был освобожден последний стратегически важный город юго-восточной Сирии.