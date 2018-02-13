Украинская певица Светлана Лобода. которая заявила о планах уехать в США,  удивила поклонников необычным образом. Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"Новый образ! Ни груди вам, ни носа", - прокомментировала фото Лобода. Певица решила перевоплотиться в легендарного музыканта Боба Дилана.

Некоторые поклонники отметили, что звезда больше напоминает артистку LP.

новый образ! Ни груди Вам ни носа

 

Как сообщала "Страна", ранее украинку Светлану Лобода назвали не только "Женщиной года" в России, но и признали лучшей в номинации "Певица года" на российском фестивале "Песня года".

Мы писали,  что Лобода заявила, что для нее не существует разницы между Украиной и Россией. Певица добавила, что она лично работает как с украинскими, так и российскими авторами песен и танцорами. 

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