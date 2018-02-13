Украинская певица Светлана Лобода. которая заявила о планах уехать в США, удивила поклонников необычным образом. Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"Новый образ! Ни груди вам, ни носа", - прокомментировала фото Лобода. Певица решила перевоплотиться в легендарного музыканта Боба Дилана.

Некоторые поклонники отметили, что звезда больше напоминает артистку LP.

Как сообщала "Страна", ранее украинку Светлану Лобода назвали не только "Женщиной года" в России, но и признали лучшей в номинации "Певица года" на российском фестивале "Песня года".

Мы писали, что Лобода заявила, что для нее не существует разницы между Украиной и Россией. Певица добавила, что она лично работает как с украинскими, так и российскими авторами песен и танцорами.