Украинская хоккейная лига организовала первую открытую тренировку для воспитанников ДЮСШ. Спортивное мероприятие с участием звезд хоккея состоялось на Контрактовой площади в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

Мастер-класс провели легендарные украинские хоккеисты Сергей Варламов, Александр Победоносцев и Андрей Срюбко, которые на собственном примере показали юным хоккеистам, что нужно упорно трудиться, чтобы стать не просто лучшими игроками, а легендами украинского хоккея.

В ходе мастер-класса воспитанники детских школ не только смогли улучшить свои навыки катания на коньках и владения клюшкой, но и узнали секреты профессионалов своего дела.

Ученики с восторгом наблюдали за легендами хоккея и с удовольствием выполняли все "тренерские" установки, а так же не скрывали того, что в будущем стремятся достичь таких же высот, как и звёздные тренера.

Юные хоккеисты провели двусторонний матч, серию штрафных бросков, улучшили навыки владения клюшкой и шайбой под чутким руководством одних из лучших украинских игроков и участников множества чемпионатов мира в составе национальной команды.

Сами звездные "тренера", не скрывая улыбок, с радостью делились с будущим хоккейным поколением секретами своего мастерства.

"Я думаю, что лучше показывать, чем много рассказывать. Дети пришли сюда покататься и попробовать как это, а мы им в этом помогли. Это отличная мотивация для будущего поколения работать и стремиться", – признался Александр Победоносцев, объявивший о завершении карьеры этим летом.

Артём Порохницкий, воспитанник школы киевского "Сокола": "Я второй или третий раз уже на тренировке под открытым небом. Как для обычной тренировки, очень быстро пролетело время сегодня. Очень важно было позаниматься с такими звёздами, ведь они знают очень много о хоккее, и могут подсказать. Я пока что маленький, но в будущем буду пытаться попасть в сборную Украины, поиграть в мировых лигах".

Михаил Данилов, воспитанник школы "Льдинка": "Мне кажется, сегодня была больше не тренировка, а развлечение, чтобы мы могли хорошо провести время, пофотографироваться. Много было позитивного настроения. Хотелось бы, чтобы будущее сложилось хорошо – постараться поиграть в Америке. Очень хотелось бы выступить на зимней Олимпиаде, но сборная Украины пока не в самых лучших кондициях".

Таким образом, воспитанники детских школ не только хорошо провели время на открытом катке, но и получили бесценный опыт из рук действительно выдающихся украинских игроков.

"Мы провели хорошее мероприятие – это была не «официальная» тренировка, за час едва ли возможно чему-то научить, показать сложные элементы. Упор был на то, чтобы ребята с нами покатались, хорошо провели время на свежем воздухе, вместо того чтобы сидеть в телефонах дома. Считаю, что всё прошло весело, и все участники остались довольны. Надеюсь через 10 лет у украинской команды получится пробиться на Олимпиаду, если раньше – будет замечательно. Но пока движение в эту сторону очень медленное. Что нужно, чтобы в Украине развивался хоккей? Нужны более профессиональные ледовые площадки, квалифицированные тренера, чтобы они готовили ребят. Главное – желание самих ребят и терпение их родителей, потому что дорога эта не из лёгких", – поделился своими впечатлениями исполнительный директор Украинской хоккейной лиги Сергей Варламов.

Также в конце тренировки все желающие могли сфотографироваться, пообщаться и взять автограф у любимых хоккеистов.

Фото: uhl.com.ua

Порядок интервью:

Захар Вовчук, 8 лет, ДЮСШ Льдинка

Михаил Данилов, 13 ДЮСШ Льдинка

Илья Бойко, 13 ДЮСШ Сокол

Артем Порохницкий, 11 ДЮСШ Сокол

Сергей Варламов, исполнительный директор УХЛ

Мария Громова, 21, ХК Украиночка

Юлия Варламова, жена Сергея Варламова

Видео: youtube.com/УХЛ

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