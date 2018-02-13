В США полицейские сами пристрелили проигравшего суд ветерана, который грозил самоубийством
Отставной военный ветеран, который угрожал покончить жизнь самоубийством, был застрелен после того, как направил на офицеров полиции пистолет. Об этом сообщает Miami Herald.
84-летний Раймонд Бишоп был убит около своего дома в Майами после того, как, по меньшей мере, четыре полицейских открыли по нему огонь.
Полицейские прибыли к его дома в понедельник, 12 февраля, днем после получения вызова о том, что неопознанный мужчина угрожает покончить с собой. Согласно сообщению правоохранительных органов, полицейские потребовали, чтобы мужчина бросил оружие, прежде чем открыть огонь по нему.
Ветеран пошел на данный шаг из-за того, что его пытались выселить из жилищного комплекса, так как на него подали в суд. Согласно иску, Бишоп "незаконно держал домашних собак и позволял им гулять без поводка, что повлекло нападение на одного жителя комплекса".
У убитого были две большие собаки. Психиатр из Медицинского центра по делам ветеранов Майами сказал, что собаки и другие домашние животные оказывали "чрезвычайно благоприятное влияние" на мужчину. Но дело о выселении мужчине выиграть не удалось, и он решил привлечь внимание другим способом, что закончилось его смертью.
Как сообщала "Страна", в Украине будут давать 3 года тюрьмы за доведение человека до самоубийства.
Ранее в США мужчина застрелил четырех человек и покончил с собой.
Мы писали, что в США предъявили обвинения продавцу оружия после стрельбы в Лас-Вегасе.