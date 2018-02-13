Нардепы предложили улучшить социальную защиту участников АТО, награжденных орденами Украины - повысить им пенсии. Аналогичные меры предлагаются в отношении членов семей атошников, награжденных посмертно.

Об этом сообщает ЮрЛига.

Законопроектом предлагается установить участникам АТО, которые награждены орденами Украины и членам семей погибших (умерших) участников АТО, которых посмертно наградили орденом Украины, надбавку к пенсии в размере от 25 до 35 % прожиточного минимума, определенного для лиц, утративших трудоспособность.

На сегодня размер пенсии за особые заслуги участникам АТО установлен в размере от 20 до 25 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, как лицам, награжденным одним из орденов Украины.

Соответствующие нововведения предложены законопроектом № 8033 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" относительно назначения пенсий участникам АТО, награжденным орденом Украины".

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Напомним, кто из украинцев может надеяться на прибавку к пенсии.