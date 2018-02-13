Сотрудники прокуратуры Киева сообщили о подозрении четверым гражданам Грузии. Они проходят по делу о разбойных нападениях и присвоении 8 млн гривен у потерпевших.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Прокуратурой Киева объявлено о подозрении в совершении преступлений в составе вооруженной банды 4 гражданам Грузии, которые в прошлом году в Киеве совершали дерзкие разбойные нападения на граждан, которые перевозили значительные суммы средств, и завладели деньгами потерпевших на общую сумму более 8 млн гривен", - указано в опубликованном сообщении.

В ходе проведенного комплекса негласных следственных (розыскных) мероприятий правоохранители задокументировали тщательную подготовку преступников, изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, балаклавы, средства связи - радиостанции, элитные транспортные средства и автомобильные номерные знаки отечественной и иностранной регистрации, которые использовались последними для прикрытия преступной деятельности.

В настоящее время организатор и трое членов банды находятся под стражей.

Также правоохранителями проверяется причастность преступной группировки к совершению аналогичных преступлений в других регионах.

Согласно закону такие действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его ход находится на контроле Генеральной прокуратуры.

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