Служба внешней разведки (СВР) определила порядок осуществления компенсационных выплат военнослужащим, лицам, уволенным со службы, и членам их семей.

Инструкция о компенсационных выплатах утверждена приказом от 6 декабря 2017 года № 419, который вступил в силу 13 февраля 2018 года.

Соответственно, утратила силу Инструкция, утвержденная приказом СВР от 16 июля 2009 года № 141.

Речь идет о:

денежной компенсации за поднаем (наем) жилых помещений;

денежной компенсации за неполученное вещевое имущество;

компенсации расходов на проезд военнослужащих и членов их семей в отпуск, на новое место службы, к месту жительства и перевозки личного имущества;

выплаты подъемной помощи и суточных при переезде военнослужащего на новое место службы;

возмещения расходов, связанных с использованием сотрудниками кадрового состава личных транспортных средств в служебных целях;

возмещения расходов на предоставление военнослужащим медицинской помощи;

возмещения расходов ветеранов военной службы на проезд к месту лечения и отдыха;

выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, служащих кадрового состава и инвалидности уволенных со службы лиц.

В частности, установлено, что денежная компенсация за поднаем (наем) жилых помещений не выплачивается в случае:

наличия у военнослужащего или членов его семьи по месту прохождения военной службы жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, площадью, соответствующей минимальным нормам, определенным жилищным законодательством;

несдачи служебного жилого помещения (в том числе в общежитии) по предыдущему месту прохождения военной службы, кроме лиц, прибывших из временно оккупированной территории Украины и населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют в полном объеме свои полномочия.

Также предусмотрено, что денежная компенсация за неполученное вещевое имущество выплачивается военнослужащим в случае увольнения с военной службы или гибели (смерти) военнослужащего.

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