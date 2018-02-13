Появилось видео успешного старта ракеты "Союз", который был перенесен в последний момент
Во вторник, 13 февраля 2018 с космодрома Байконур в космос запущена ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-08". Старт этой ракеты в воскресенье был отменен в последние секунды.
Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
В 11:18 отделилась вторая ступень ракеты, в 11:23 — третья ступень.
Первоначально старт был запланирован на 11 февраля, но его отменили в последние секунды перед запуском из-за сбоя некоторых систем.
Космический "грузовик" доставит на Международную космическую станцию (МКС) 1,39 тыс. кг сухих грузов, 890 кг топлива, 420 кг воды и 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. Помимо этого, в грузовых отсеках "Прогресса" уложено научное оборудование.
После отделения космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя ТГК приступил к выполнению программы полета к МКС.
Видео: youtube.com/Телестудия Роскосмоса
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