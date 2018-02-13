В американской Национальной портретной галерее 12-го февраля открыли портреты экс-президента США Барака Обамы и его супруги Мишель. Их авторами стали художники-афроамериканцы Кегинде Уайли и Эми Шералд. Картины живо обсуждают в сети. Об этом сообщает The Huffington Post.

Большинство отзывов положительные, хотя некоторым кажется, что Мишель на портрете не слишком на себя похожа.

А то, что Барака художник поместил в листья и цветы, напомнил людям известную фотографию певицы Бейонсе.

Фото: twitter.com/common

Фото: Сolleen Wordock/Twitter

Фото: twitter.com/common

Фото: huffingtonpost.com

В сравнении с портретами других президентов Обама видится многим более презентабельнее.

Фото: Logan Rhoades/Twitter

"Это очень красивый портрет. Однако он очень мало похож на Мишель Обаму", - написал репортер CNN Крис Чиллиза.

Фото: Chris Cillizza/Twitter

Портреты получили массу хвалебных отзывов. В соцсетях не перестают восхищаться красивой парой Мишель и Бараком Обамой, называя их безупречным воплощением истинной красоты.

Также в соцсетях сравнивают Барака и Мишель Обаму с супергероями Фото: Eve peyser/Twitter

Как сообщала "Страна", Мишель Обама на прощальном ужине президента США покорила всех шикарным нарядом.

Напомним, Мишель Обама наконец рассказала, что было в коробочке Tiffany, подаренной Меланией Трамп на инаугурации год назад.