C 1 января 2018 года у 90% потребителей должны быть установлены приборы учета тепловой энергии.

Такое напоминание Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разместила на своей странице в Facebook.

"С 01.01.2018 к лицензиатам НКРЕКП, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, Лицензионными условиями осуществления хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением НКРЭКУ от 22.03.2017 № 308, установлено требование по обеспеченности потребителей приборами учета тепловой энергии более чем на 90%", - говорится в сообщении.

Компании, которые не смогли обеспечить указанную норму, будут переданы под регулирование местных органов власти.

"На основе предоставленной лицензиатами информации о состоянии оснащения потребителей средствами учета тепловой энергии НКРЭКУ осуществляет мероприятия по передаче лицензионных дел лицензиатов, обеспеченность потребителей приборами учета тепловой энергии которыми меньше 90%, до областных, Киевской городской государственных администраций", - сообщили в Нацкомиссии.

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