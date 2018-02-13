На зимней Олимпиаде-2018, что проходит в городе Пхенчхан (Южная Корея), 13 февраля разыграны сразу восемь комплектов наград.

В общем зачете Игр продолжает лидировать команда Германии - 5 золотых медали, следом идет команда Нидерландов у которой 4 "золота", у Норвегии, Канады и США  - по три золотых награды.

Керлинг: дабл-микст

  1. Канада
  2. Швейцария
  3. Россия

Сноуборд (женщины): Хаф-пайп

  1. Хлоя Ким (США)
  2. Лю Цзяю (Китай)
  3. Ариэль Голд (США)

Горные лыжи: комбинация

  1. Марсель Хиршер (Австрия)
  2. Алексис Пинтуро (Франция)
  3. Виктор Муффа-Жанде (Франция) 

Санный спорт (женщины): одиночки

  1. Натали Гайзенбергер (Германия)
  2. Даяна Айтбергер (Германия)
  3. Алекс Гоф (Канада)

Конькобежный спорт (мужчины): 1500 м

  1. Кьелд Нюйс (Голландия)
  2. Патрик Рест (Голландия)
  3. Ким Мин Сок (Южная Корея)

Лыжные гонки (женщины): спринт

  1. Стина Нильссон (Швеция)
  2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)
  3. Юлия Белорукова (Россия)

Лыжные гонки (мужчины): спринт

  1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
  2. Федерико Пеллегрино (Италия)
  3. Александр Большунов (Россия)

Шорт-трек (женщины): 500 м

  1. Арианна Фонтана (Италия)
  2. Яра Ван Керхоф (Голландия)
  3. Ким Бутен (Канада)

Зимняя Олимпиаде 2018 в корейском городе Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля 2018 года. Всего на зимних Играх будут разыграны 102 комплекта медалей. 

Полное расписание и календарь зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане, Южная Корея.

На Олимпиаде 2018 в Южной Корее Украину представят всего 33 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.

Все украинские спортсмены на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее. 

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!