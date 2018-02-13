Олимпиада 2018, день четвертый. Разыграны 8 комплектов наград. Все медали дня 13 февраля
На зимней Олимпиаде-2018, что проходит в городе Пхенчхан (Южная Корея), 13 февраля разыграны сразу восемь комплектов наград.
В общем зачете Игр продолжает лидировать команда Германии - 5 золотых медали, следом идет команда Нидерландов у которой 4 "золота", у Норвегии, Канады и США - по три золотых награды.
Керлинг: дабл-микст
- Канада
- Швейцария
- Россия
Сноуборд (женщины): Хаф-пайп
- Хлоя Ким (США)
- Лю Цзяю (Китай)
- Ариэль Голд (США)
Горные лыжи: комбинация
- Марсель Хиршер (Австрия)
- Алексис Пинтуро (Франция)
- Виктор Муффа-Жанде (Франция)
Санный спорт (женщины): одиночки
- Натали Гайзенбергер (Германия)
- Даяна Айтбергер (Германия)
- Алекс Гоф (Канада)
Конькобежный спорт (мужчины): 1500 м
- Кьелд Нюйс (Голландия)
- Патрик Рест (Голландия)
- Ким Мин Сок (Южная Корея)
Лыжные гонки (женщины): спринт
- Стина Нильссон (Швеция)
- Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)
- Юлия Белорукова (Россия)
Лыжные гонки (мужчины): спринт
- Йоханнес Клэбо (Норвегия)
- Федерико Пеллегрино (Италия)
- Александр Большунов (Россия)
Шорт-трек (женщины): 500 м
- Арианна Фонтана (Италия)
- Яра Ван Керхоф (Голландия)
- Ким Бутен (Канада)
Зимняя Олимпиаде 2018 в корейском городе Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля 2018 года. Всего на зимних Играх будут разыграны 102 комплекта медалей.
Полное расписание и календарь зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане, Южная Корея.
На Олимпиаде 2018 в Южной Корее Украину представят всего 33 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.
Все украинские спортсмены на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее.