На зимней Олимпиаде-2018, что проходит в городе Пхенчхан (Южная Корея), 13 февраля разыграны сразу восемь комплектов наград.

В общем зачете Игр продолжает лидировать команда Германии - 5 золотых медали, следом идет команда Нидерландов у которой 4 "золота", у Норвегии, Канады и США - по три золотых награды.

Керлинг: дабл-микст

Канада Швейцария Россия

Сноуборд (женщины): Хаф-пайп

Хлоя Ким (США) Лю Цзяю (Китай) Ариэль Голд (США)

Горные лыжи: комбинация

Марсель Хиршер (Австрия) Алексис Пинтуро (Франция) Виктор Муффа-Жанде (Франция)

Санный спорт (женщины): одиночки

Натали Гайзенбергер (Германия) Даяна Айтбергер (Германия) Алекс Гоф (Канада)

Конькобежный спорт (мужчины): 1500 м

Кьелд Нюйс (Голландия) Патрик Рест (Голландия) Ким Мин Сок (Южная Корея)

Лыжные гонки (женщины): спринт

Стина Нильссон (Швеция) Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) Юлия Белорукова (Россия)

Лыжные гонки (мужчины): спринт

Йоханнес Клэбо (Норвегия) Федерико Пеллегрино (Италия) Александр Большунов (Россия)

Шорт-трек (женщины): 500 м

Арианна Фонтана (Италия) Яра Ван Керхоф (Голландия) Ким Бутен (Канада)

Зимняя Олимпиаде 2018 в корейском городе Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля 2018 года. Всего на зимних Играх будут разыграны 102 комплекта медалей.

Полное расписание и календарь зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане, Южная Корея.

На Олимпиаде 2018 в Южной Корее Украину представят всего 33 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.

Все украинские спортсмены на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее.