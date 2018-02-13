Во вторник, 13 февраля около 11:30 на Люстдорфской дороге в Одессе случилось ДТП. Столкнулись Mazda и ВАЗ. Один из автомобилей въехал в помещение автосалона "Mazda" через входную дверь.

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

По данным полиции, в результате ДТП, произошедшем в районе ЖК "Альтаир", один из автомобилей въехал в помещение автосалона через входную дверь. Пострадавших в результате инцидента нет.

При этом оказались повреждены два новых автомобилей, которые были припаркованы в автосалоне.

Фото: dumskaya.net

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