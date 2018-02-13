Наиболее криминогенными регионами Украины являются Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса. При этом наименьший уровень преступности - в Донецкой и Луганской областях.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Gazeta.UA.

"Днипро, Харьков, Запорожье и Одесса - это четыре самых проблемных региона по количеству правонарушений", - сказал начальник полиции.

Сергей Князев также добавил, что среди самых распространенных видов преступлений в Украине - кражи. "Весь спектр: дома, придомовая территория, квартиры", - отметил он.

Как сообщала "Страна", в Украине стартовал набор в Департамент стратегических разработок и анализа. Этот департамент - аналог УБОПа, который расформировали в 2015 году, что вызвало резкий рост преступности в стране. Теперь ведомство решили возродить.

Напомним, что на Оболони в Киеве постоянное воровство катушек привело к массовой остановке лифтов.