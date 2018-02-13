Нацбанк 15 февраля 2018 года вводит в обращение серебряную памятную монету, посвященную Патриарху Любомиру Гузару, номиналом 5 гривен и тиражом 2000 штук.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Посвящена (памятная монета - Прим. Ред.) Патриарху Любомиру Гузару - одному из духовных светочей украинского народа, человеку, которого справедливо называют совестью нации", - говорится в сообщении.

На аверсе монеты размещены: Патриарший собор Воскресения Христова (г.Киев) на зеркальном фоне стилизованного крестообразного луча; внизу - малый Государственный Герб Украины, справа от которого надписи: УКРАЇНА, номинал - 5 гривень и год чеканки монеты - 2018. На реверсе монеты изображен портрет Любомира Гузара, слева от него годы его жизни 1933/2017 и по кругу размещены надписи: ПАТРІАРХ ЛЮБОМИР ГУЗАР(вверху), МОЯ МРІЯ - БУТИ ЛЮДИНОЮ (внизу).

Фото: bank.gov.ua

Любомир Гузар родился во Львове, но в 1944 году его семья вынуждена была эмигрировать за границу. Он учился и работал в Австрии, США, Италии, а на Родину вернулся после провозглашения независимости Украины. В 2001 году возглавил Украинскую греко-католическую церковь. Благодаря Любомиру Гузару было принято решение о переносе престола в Киев и строительстве Патриаршего собора Воскресения Христова.

Ранее "Страна" сообщала, что кончался Любомир Гузар.

Также в Киеве похоронили Любомира Гузара.