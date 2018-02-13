Совет Государственной Думы России не утвердил выплату взноса на финансирование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за 2018 год.

Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Иван Мельников, сообщает ТАСС.

При этом на ряд других международных организаций деньги были выделены.

"Совет Думы принял решение об уплате взноса за 2018 год в бюджет международных организаций. Это Межпарламентская ассамблея православия, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентский союз, Международная федерация библиотечных обществ и ассоциаций и Секретариат Парламентской конференции Балтийского моря. Как вы заметили... нет Парламентской ассамблеи Совета Европы. На этом хотел бы акцентировать ваше внимание", - сказал он.

Мельников пояснил, что это решение было принято "в отношении той части, которая касается ПАСЕ", а не общего взноса в Совет Европы.

Как сообщала "Страна", в ПАСЕ призывают Украину выполнить рекомендации по закону об образовании и бороться с коррупцией. В европейской организации среди прочего раскритиковали "поляризацию работы средств массовой информации" в Украине.

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