В селе Великополовецком Сквирского района Киевской области 59-летняя женщина убила мужа, который регулярно наносил ей побои в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы оправдать себя женщина попыталась сымитировать его самоубийство, однако "прокололась" на даче показаний. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Убийство произошло во время очередной семейной ссоры. Женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в грудь обидчику. После этого, испугавшись, вложила орудие убийства в руки покойнику.

По спецлинии 102 полиции Киевской области она сообщила о несчастном случае.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Там полицейские обнаружили тело 64-летнего хозяина, в руках которого находился кухонный нож.

Однако в дальнейшем, при выяснении всех обстоятельств происшествия и общении с женой умершего мужа, работники полиции обнаружили различия в ее показаниях. Оперативники доказали, что к совершению преступления причастна жена погибшего. Женщина призналась в содеянном и признала свою вину.

Она объяснила, что таким образом хотела избежать пыток, унижений и обид со стороны мужчины, который злоупотреблял водкой.

Сейчас женщине объявлено подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 15 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

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