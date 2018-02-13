На севере Германии в земле Мекленбург-Передняя Померания на автобане А20 произошел обвал дорожного покрытия. Движение транспорта перекрыто.

Инцидент произошел на болотистом участке недалеко от города Трибзес, передает telegraf.

Этот отрезок дороги просел еще осенью 2017 года. С тех пор его не ремонтировали, а дыра увеличилась до 95 метров.

Выяснить причину проседания дорожного покрытия не удалось до сих пор. Отремонтировать дорогу планируют только к 2021 году.

Фото: twitter.com/janbulig

Фото: telegraf.by

Как сообщала "Страна", на автобане в Германии случились три ДТП подряд, в которые угодили сразу 17 авто. Три аварии произошли в течение короткого промежутка времени на участке в 300 м около 7.30 утра.

Отметим, что украинец на фуре смертельно протаранил патрульную машину в Германии.