Олимпиада-2018. Золото и серебро добыли для Голландии конькобежцы на дистанции 1 500 метров
Сегодня, 13 февраля, на Олимпиаде в Пхенчане сборная Голландии пополнила свою копилку еще одной наградой высшей пробы и вдобавок серебряной медалью.
Конькобежец Кьелд Нейс стал олимпийским чемпионом на дистанции 1500 м. Серебряную медаль завоевал его товарищ по команде Патрик Руст. Третьим финишировал южнокорейский спортсмен Ким Мин Соку.
Олимпиада - 2018. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 метров
1. Кьелд Нейс (Нидерланды): 1.44,01.
2. Патрик Руст (Нидерланды): +0,85.
3. Ким Мин Сок (Южная Корея): +0,92.
18. Сергей Трофимов (Россия): +2,68.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на Олимпиаде-2018 МОК призвал соблюдать гендерное равенство и не называть спортсменок девочками.
Ткже мы рассказывали, сноубордистка из США Хлоя Ким завоевала золото в хафпайпе на Играх-2018.