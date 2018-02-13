Сегодня, 13 февраля, на Олимпиаде в Пхенчане сборная Голландии пополнила свою копилку еще одной наградой высшей пробы и вдобавок серебряной медалью.

Конькобежец Кьелд Нейс стал олимпийским чемпионом на дистанции 1500 м. Серебряную медаль завоевал его товарищ по команде Патрик Руст. Третьим финишировал южнокорейский спортсмен Ким Мин Соку.

Олимпиада - 2018. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 метров



1. Кьелд Нейс (Нидерланды): 1.44,01.

2. Патрик Руст (Нидерланды): +0,85.

3. Ким Мин Сок (Южная Корея): +0,92.

18. Сергей Трофимов (Россия): +2,68.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на Олимпиаде-2018 МОК призвал соблюдать гендерное равенство и не называть спортсменок девочками.

Ткже мы рассказывали, сноубордистка из США Хлоя Ким завоевала золото в хафпайпе на Играх-2018.