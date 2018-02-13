В Украине создадут центральный и региональный штабы, которым поручат контролировать работу государственных исполнителей в части взыскания алиментных долгов.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр, пишет сайт министерства.

Уже сейчас в Киевской и Запорожской областях приступили к работе мобильные группы контролеров, которые будут разъезжать по украинским городам и инспектировать качество работы исполнительной службы в части "выбивания" долгов с горе-родителей. По словам чиновника, до конца февраля ревизоры должны проинспектировать все регионы страны. В будущем такие вылазки служба будет осуществлять регулярно.

Правда, контролировать мобильные группы будут не самих должников, а органы исполнительной службы. Чтобы те качественно выполняли свою работу. В сообщении отмечается, что инспекторы также будут проводить разъяснительную работу — растолковывать на местах, как именно работает новый закон, усиливающий меры воздействия на неплательщиков алиментов.

Замминистра ожидает, что эти меры позволят существенно улучшить ситуацию с уклонением от уплаты алиментов в Украине.

"Мы обязаны использовать все возможные инструменты и приложить максимум усилий, чтобы заставить недобросовестных должников выполнять свои обязательства перед собственными детьми. Для того, чтобы контролировать процесс выполнения таких решений и помогать исполнителям на местах и создаются региональные штабы и мобильные группы", — отметил Сергей Шкляр.

Напомним, что с 6 февраля 2018 года в Украине существенно усилили давление на злостных неплательщиков алиментов и запустили открытый реестр должников. С этой даты уклонистам должны запрещать выезжать за границу, лишать права управлять транспортными средствами, а также отправлять их на общественно полезные работы, доход от которых будет направляться на погашение долга по алиментам.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минюсте посоветовали проверять своих женихов и невест в реестре должников по алиментам.

Также в Украине разрешили вывозить ребенка за границу без согласия родителя, который не платит алименты.