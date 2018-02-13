Европейский союз следит за развитием ситуации вокруг депортации экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили и ожидает соблюдения верховенства права. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг Михаила Саакашвили. Мы надеемся, что верховенство права, как и права Михаила Саакашвили будут соблюдены", - говорится в комментарии пресс-секретаря ЕС.

Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане "Сулугуни". "Саакашвили кричал. Его выволокли по ступенькам", - так работники ресторана видели процесс задержания.

Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" Саакашвили в Польшу.

Польские пограничники подтвердили, что лидер партии "Рух новых сил" Саакашвили прибыл в Польшу и был принят на территории страны на основании заявления о реадмиссии Государственной миграционной службы Украины.

Во вторник Саакашвили заявил, что не будет просить в Польше политического убежища.