Заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого, который назвал восстание украинских казаков во главе с гетманом Богданом Хмельницким против Речи Посполитой - "первым большим преступным актом против евреев", вызовет новую эскалацию конфликта между Киевом и Варшавой.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

"В 1664 году Стефан Чарнецкий, польский полководец с русского рода, захватил (хутор семьи Хмельницких - Прим.Ред.) Суботив и приказал выбросить из могилы тело Богдана Хмельницкого. В 2018 году наши польские друзья снова докопались до Хмельницкого. Причиной восстания были накопленные за многие годы обиды украинцев в адрес "польской отчизны". Антисемитизм в восстании был. Польша мстила за восстание жестоко. Восстание и дальнейшие войны подорвали Речь Посполитую. Это факты", - написал Кулеба на своей странице в Facebook во вторник.

По его мнению, неспособность Польши договориться с казаками и гарантировать им вольности в результате закончилась тем, что "сначала Москва съела казаков, а затем и Польшу".

"Было бы хорошо, если бы об этом говорили историки и популяризировали знания, которые предотвращают повторение трагедий. Но заявление польского премьера сейчас не только даст вектор действий полякам, но и спровоцирует украинцев. Спираль конфликта выведена на новый уровень, и это очень печально", - добавил представитель Украины.

Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА)*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

Как сообщала "Страна", президент Польши подписал антибандеровский закон, как только Рада призвала его ветировать.

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