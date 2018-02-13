Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская открыла производство по факту реадмиссии - вывоза в Польшу бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом передает УНН со ссылкой на представителя Омбудсмена по связям с общественностью и информационных технологий Михаила Чаплыгу.

Это делается для того, чтобы выяснить, были ли нарушены его права в рамках реадмиссии.

"Сейчас Омбудсмен открыла производство по поводу реадмиссии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Это делается для того, чтобы выяснить, были ли нарушены его права в рамках реадмиссии. В частности, соответствующие запросы и обращения были направлены в ГПУ, чтобы получить официальный ответ относительно его статуса во всех делах, в миграционную службу, для того, чтобы выяснить, на основании чего это было сделано, и в Государственную пограничную службу, чтобы понять, каким образом господин Саакашвили был доставлен в Польшу с применением частного самолета", - рассказал Чаплыга.

"Страна" прогнозировала, что будет происходить после депортации с Саакашвили и с украинской политикой.

Бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, лишенного украинского гражданства, в понедельник, 12 февраля, депортировали из Украины в Польшу, откуда он, собственно, и прорвался в Украину в сентябре прошлого года.

Михо уже дал первый брифинг после своей депортации. "Буду восстанавливать украинское гражданство".