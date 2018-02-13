Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что его депортировали в Польшу на частном самолете Beechcraft, подтвердив информацию"Страны".

Об этом Саакашвили рассказал в Варшаве на брифинге, видео которого он выложил на своей странице в Facebook.

"Это был частный самолет Beechcraft. Больше я о нем ничего не знаю. Рядом был один так называемый "пассажир" - на него формально был оформлен этот рейс. Пассажир во время полета все время сидел рядом и молчал", - сказал Саакашвили.

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что "Порошенко часто летал этим бортом". Что известно о VIP-самолете, на котором Саакашвили отправили в Польшу.

Также Саакашвили выдворили перед допросом в суде по делу о "грузинских снайперах" на Майдане.