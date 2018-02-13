В Украине уже зарегистрировано 4 298 случаев заболевания корью. Почти 4,5 тысячи людей заболело с начала 2018 года. От осложнений скончались пятеро людей. Об этом сообщил заместитель генерального директора по надзору за инфекционными заболеваниями ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

При этом, по его словам, заболеваемость корью в Украине пошла на спад.

"У меня есть радостная новость. На прошлой неделе впервые за период подъема заболеваемости корью мы не отмечаем тенденции к увеличению количества заболевших. Наоборот, количество людей, заболевших на прошлой неделе корью, уменьшилось в сравнении с предыдущей неделей на 14%", - сообщил он.

Ляшко отметил, что за прошлую неделю заболели 798 человек, из них 287 - взрослые и 511 - дети.

В Минздраве ожидают, что тенденция сохранится, и к лету случаи заболевания корью больше фиксироваться не будут.

"Мы с начала года зарегистрировали уже 4 тысячи 298 случаев болезни. Среди них около 1 тысяча 400 взрослых и 2 тысячи 875 детей", - сообщил Ляшко.

Лидером по уровню заболеваемости остается Ивано-Франковская область, где с начала года корь обнаружили у почти тысячи человек. На втором и третьем местах - Одесская и Закарпатская области. Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Черниговской, Сумской, Луганской и Ровенской областях.

Представитель Минздрава сообщил, что с начала 2018 года от осложнений кори в Украине умерло пять человек.

"К сожалению, подтвердился еще один летальный случай. Это случай пятилетнего ребенка в Закарпатской области. Ребенок не был вакцинирован. Также заболевание корью было осложнено пневмонией и энцефалитом", - отметил Ляшко.

Как сообщала "Страна", корь в Украине. "Здоровых" областей не осталось. На Закарпатье уже в трех районах объявили карантин. В Одесской области циркулирует агрессивный тип вируса кори "Кабул".

Напомним, что в Киеве 26 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ, эпидемия на пороге.