Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который сегодня провел пресс-конференцию в Варшаве, назвал порохоботов "специальными животными виртуального мира".

"Подумайте о том, когда меня первый раз пытались похитить из отела Fairmont, все службы Порошенко говорили "мы тут ни при чем". Это все показалось. Это порохоботы - специальные животные виртуального мира, которые сказали, что у меня мания преследования. Что мне показалось, что меня пытались схватить. Об этом же сказала прокуратура и все государственные службы. Так вот я хочу сказать: дорогие украинцы, вами управляют патологические лгуны и брехуны. Люди, которые так врали 4 дня тому назад по конкретному факту попытки моего захвата, не заслуживают быть управленцами великой страны", - отметил Саакашвили.

"Попытка избавиться от меня как от украинского политика - обречена. Я был, я остаюсь украинским политиком, так же, как и являюсь грузином, естественно. Но я буду восстанавливать свое украинское гражданство", - заявил он.

Как сообщала "Страна", Саакашвили из Варшавы пообещал вернуть себе украинское гражданство и свернуть шею олигархам. "Шея у меня пройдет, а шею украинскому олигархату мы свернем. Я им обещаю", - подчеркнул Саакашвили.

По его мнению, президент Украины Петр Порошенко очень боится его политической персоны.