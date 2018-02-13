Корпорация Roshen не смогла зарегистрировать торговую марку и права интеллектуальной собственности на конфеты Crabs (Рачки) в процессе разбирательств с оппонентом - российской кондитерской фабрикой Красный Октябрь.

Об этом говорится в решении Генерального суда ЕС, пишет liga.net.

Согласно сообщению, фабрика Красный Октябрь, которая входит в состав крупнейшего кондитерского холдинга Объединенные кондитеры, ранее также не смогла доказать, что конфеты под торговой маркой Раковые шейки внешне похожи на Crabs производства Roshen. Таким образом, Генеральный суд ЕС отдельным решением опроверг сходство этикеток двух видов конфет.

Кроме того, в материалах суда говорится, что еще в 2013 году Roshen подала заявки в Управление интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) на регистрацию товарного знака в красном, желтом и белом цвете для бренда Crabs.

Через год Красный октябрь подал возражение против регистрации украинских конфет. В российской компании утверждали, что своим заявлением корпорация Roshen нарушит интеллектуальные права в части зарегистрированного ранее бренда конфет Раковые шейки, этикетка которых выполнена в красном, белом и черном цветах.

Российская сторона также считает, что визуальное изображение краба на украинских конфетах легко можно было спутать с раком, изображенным на этикетке карамелек российского производства.

В 2015 году заявление российских кондитеров отклонили, в связи с тем, что дизайн упаковки конфет украинского производства не нарушает права интеллектуальной собственности по отношению к российским кондитерам. Тогда сообщалось, что крабы и раки - разные животные, а цвета на этикетках отличаются. Поэтому спутать конфеты двух производителей достаточно сложно.

В 2016 году Первый апелляционный совет EUIPO принял решение не продолжать разбирательство.

В результате многолетнего спора и Roshen, и Красному Октябрю не удалось отстоять свое право на товарный знак. Но каждый из них должен заплатить судебные издержки.

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