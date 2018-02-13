Полиция открыла уголовное производство в отношении журналиста из Черкасс Александра Беспрозванных по заявлению сотрудника облпрокуратуры Александра Кожушко, который обвиняет журналиста в раскрытии личной информации.

Об этом заявил председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко, передают "Украинские новости".

До этого Беспрозванных осенью подготовил ряд критических публикаций о сотрудниках прокуратуры. Одним из героев расследования стал Александр Кожушко.

"Собственно, о том, что в отношении меня ведется следствие, открытое 16 декабря 2017 года, узнал случайно, когда 10 февраля получил вызов явиться к следователю и дать объяснения, - рассказал в комментарии НСЖУ Александр Безпрозванный. - Как мне объяснили, причина расследования - это раскрытие частной информации, в том числе обнародование статуса инвалидности прокурора. Также написал о состоянии Александра Кожушко: несколько роскошных машин, немало квартир и даже коллекцию золотых монет стоимостью более 200 тыс. долларов".

Безпрозванный уверяет, что все данные получил из открытых источников: официального сайта "Судебная власть Украины", где по фамилии можно найти судебные дела по тому или иному лицу, если такие были. А также с этого сайта можно перейти на другой официальный ресурс "Единый государственный реестр судебных решений".

"Обвинения и само дело по сути своей абсурдны. За многие годы в журналистике сделал не одно расследование, но уголовное дело против меня открывают впервые. При любых обстоятельствах с обвинительным приговором не соглашусь, буду подавать апелляции, пойду до конца. Надеюсь, что до такого не дойдет и у следователя "наступит просветление" и он закроет дело, - говорит журналист. - А вообще, это хорошо, что на меня подали заявление и конфликт будет решаться в правовом поле - в любом случае это лучше чем получить по голове".

Прокурор черкасской местной прокуратуры Ольга Полищук сообщила, что данные были внесены в Единый реестр досудебных расследований действительно по заявлению сотрудника прокуратуры Черкасской области Кожушко Александра Николаевича и открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины.

"А именно речь идет о нарушении неприкосновенности частной жизни. Поскольку Александр Кожушко сообщил, что в сети Интернет размещена и распространена конфиденциальная информация о нем", - отметила Полищук.

В Национальном союзе журналистов Украины убеждены, что прокуроры должны быть готовы и открыты к проявлению интереса к их доходам со стороны журналистов. А подача заявления, как это сделал черкасский прокурор, является опасным прецедентом.

"Мы ожидаем, что прокуроры будут успешно отчитываться о борьбе с безнаказанностью в отношении журналистов, а не сами пополнять ряды тех, кто в той или иной степени пытается ограничить права журналистов", - отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Ранее "Страна" сообщала, что НСЖУ требует от властей публичного отчета по каждому случаю давления на СМИ, - Томиленко.

Также по офису "Вестей" во время обыска ходил юрист с пистолетом.