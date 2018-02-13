Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх - 2018 прошел финал по керлингу в дабл-миксте (дуэт из мужчины и женщины - Прим.Ред.).

Олимпийское золото завоевала сборная Канады в составе Кейтлин Лаус и Джона Морриса. Они уверенно победили швейцарцев Женни Перре и Мартина Риоса со счетом 10:3.

Канада - Швейцария - 10:3 (2:0, 0:2, 4:0, 0:1, 2:0, 2:0).

Ранее бронзу в дабл-миксте завоевали россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, обыгравшие представителей Норвегии Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтенасо счетом 8:4.

Как сообщала "Страна", российских керлингистов после первого проигрыша увели на допинг-контроль.

Напомним также, что в Киеве открывали фан-зону Олимпиады-2018, где можно будет сыграть в керлинг.