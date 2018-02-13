Лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили вывезли из Украины в Польшу чартерным самолетом, который принадлежит оффшорной компании, связанной с президентом Петром Порошенко.

Об этом заявил народный депутат Игорь Луценко ("Батькивщина") в facebook.

"Саакашвили был вывезен в Польшу чартерным рейсом, который выполнил самолет Beechcraft Premier I, бортовой номер UR-USA. Владельцем этого самолета является оффшорная компания из Панамы Sky Center Holding Corp., которая принадлежит (барабанная дробь) Петру Алексеевичу Порошенку", - написал Луценко.

Он приложил скриншот из системы отслеживания полетов Flightradar

Фото: facebook.com/igor.lutsenko

Фото: flightradar.com

Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане. В "Сулугуни" рассказали, какие блюда ел Саакашвили прямо перед задержанием.

Мы писали, что в Грузии захотят экстрадиции Михаила Саакашвили из Польши.

Также в США отреагировали на высылку Саакашвили.