Нардеп заявил, что Михо вывезли на самолете, принадлежащем оффшорной компании Порошенко
Лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили вывезли из Украины в Польшу чартерным самолетом, который принадлежит оффшорной компании, связанной с президентом Петром Порошенко.
Об этом заявил народный депутат Игорь Луценко ("Батькивщина") в facebook.
"Саакашвили был вывезен в Польшу чартерным рейсом, который выполнил самолет Beechcraft Premier I, бортовой номер UR-USA. Владельцем этого самолета является оффшорная компания из Панамы Sky Center Holding Corp., которая принадлежит (барабанная дробь) Петру Алексеевичу Порошенку", - написал Луценко.
Он приложил скриншот из системы отслеживания полетов Flightradar
Фото: facebook.com/igor.lutsenko
Фото: flightradar.com
Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане. В "Сулугуни" рассказали, какие блюда ел Саакашвили прямо перед задержанием.
Мы писали, что в Грузии захотят экстрадиции Михаила Саакашвили из Польши.
Также в США отреагировали на высылку Саакашвили.