Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Суми и делегация Представительства Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине находятся на Донбассе.

Об этом в понедельник сообщили в Донецкой областной военно-гражданской администрации.

"12 февраля Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Суми и делегация Представительства Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине посетили Донецкую область", - говорится в сообщении.

Указано, что в ходе визита делегация в сопровождении заместителя председателя Донецкой ОГА Игоря Стокоза осмотрела жилье в селе Курдюмовка. Это жилье было восстановлено Агентством ООН по делам беженцев при финансовой поддержке правительства Японии и других международных доноров в рамках проекта УВКБ ООН по проведению в 2017 году ремонтных работ жилых домов, пострадавших в результате конфликта вдоль линии разграничения.

13 февраля в Краматорске состоится совместный пресс-брифинг председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Жебривского, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине господина Шигеки Суми и главы Представительства УВКБ ООН в Украине господина Пабло Матеу по вопросам реализации проекта ООН по проведению ремонтных работ жилых домов на линии разграничения, пострадавших в результате конфликта.

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