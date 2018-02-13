Спасатели эвакуировали 300 и вывели из опасной зоны с помощью выдвижных лестниц 12 человек во время тушения пожара в здании общежития Ужгородского национального университета, сообщили в Управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области.

Сообщение о пожаре, возникшем в общежитии № 4 Ужгородского национального университета на улице Университетской в Ужгороде в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило 12 февраля в 20:54.

Спасатели подчеркнули, что по прибытию на место дежурных отделений 14-й и 15-й государственных пожарно-спасательных частей выяснилось, что возгорание возникло в подсобном помещении на первом этаже шестиэтажного здания общежития.

Видео: facebook.com/vglagola

"На момент возникновения пожара в комнате никого не было. Коридоры общежития были заполнены дымом, поэтому спасатели немедленно начали выводить людей на свежий воздух из задымленных комнат. Всего эвакуировали 300 человек. А для спасения 12 человек пришлось использовать авто и выдвижные лестницы", - отмечено в сообщении.

В 21:27 пожар был локализован, а в 21:35 - ликвидирован.

"Всего в тушении пожара было привлечено 20 человек личного состава, 3 единицы основной, 1 специальной и 1 единица вспомогательной техники. Погибших в результате пожара нет", - добавили в ГСЧС. Причина пожара и сумма нанесенного ущерба устанавливается.

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