В Европе больше нет банковской тайны, о любом открытом счете сразу становится известно налоговым органам, заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

"С банковской тайной в Европе покончено. Если кто-то владеет счетом в Швейцарии, происходит автоматический обмен информацией, то есть мы об этом сразу узнаем", – заявил еврокомиссар, выступая на канале France2.

Он также напомнил, что договоренности об обмене информацией были подписаны, помимо Швейцарии, с Лихтенштейном, Сан-Марино, Андоррой и Монако.

Ранее Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза одобрил решение о расширении списка доходов налогоплательщиков ЕС.

Согласно данному документу, налоговые органы стран ЕС должны были начать автоматически обмениваться информацией не позднее второй половины 2017 года.

Под автоматический обмен информацией налоговыми службами подпали проценты, дивиденды, выручка от продажи финансовых активов, а также сведения об остатках на счетах.

Как сообщала "Страна", ранее Порошенко предупредили, что Украина может попасть в черный список офшоров ЕС.

Мы писали, что после протестов Эстонии и Латвии, Украина исключила их из списка офшорных зон.

Также Евросоюз убрал из "черного списка" офшоров восемь стран.