В Польше с 12 февраля вступили в силу изменения к закону об иностранцах. Они приняты в соответствии с директивой ЕС от мая 2014 года, сообщает Укринформ.

В соответствии с изменениями, карту временного пребывания в Польше с этого момента смогут получать граждане стран за пределами ЕС в процессе служебного перемещения в Республику Польша работников в пределах одного предприятия. Закон предусматривает, что в рамках такого перемещения можно подавать документы на получение карты пребывания в РП на период до трех лет для работника руководящего звена и до года - для стажера.

Законом предусматривается также отмена требования относительно необходимости иметь стабильный источник дохода для иностранца и членов его семьи при выдаче документов на временное пребывание в Польше, если это лицо является выпускником польского ВУЗа и ищет работу в РП.

Изменения упрощают процесс поселения в Польше иностранцев, которые имеют польское происхождение или карту поляка.

Закон предусматривает также создание благоприятного режима для предоставления разрешения на временное проживание для иностранцев, профессии которых являются нужными для польской экономики. Перечень этих профессий будет определяться отдельными распоряжениями министра труда.

Иностранцы, которые хотят получить карту постоянного проживания в Польше, с этого момента вынуждены будут сдать экзамен на владение польским языком на уровне B1 (средней сложности). От этого экзамена будут освобождаться дети иностранцев в возрасте до 16-ти лет, которые родились на территории Польши.

Согласно оценкам Управления по вопросам иностранцев Польши, изменения могут касаться около 200 тысяч лиц.

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