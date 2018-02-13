12 февраля житель села Гранитное Донецкой области, которое находится недалеко от линии разграничения, получил огнестрельное ранение, когда убирал снег возле своего дома.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

63-летний мужчина с пулевым сквозным ранением левого плеча госпитализирован в районную больницу г. Волноваха. Сейчас его прооперировали, жизни его ничего не угрожает.

Полиция выясняет обстоятельства ранения мирного жителя. Событие предварительно квалифицировано по ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).

Как сообщала "Страна", ранее в январе в Донецкой области на гранате подорвался местный житель.

Мы писали, что полиция сообщила первые подробности убийства приезжим полицейским местного жителя в зоне АТО.

Стало известно, что Кабинет министров впервые с декабря 2015 года изменил список временно неподконтрольных Украине городов и сел.